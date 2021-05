Sampaio Corrêa campeão: português Daniel Neri conquista o segundo título no Brasil

Daniel Neri está à direita da imagem com as mãos erguidas sobre a cabeça a comemorar o título

Treinador do Sampaio Corrêa, equipa da série B do campeonato brasileiro, o português Daniel Neri conquistou este domingo o segundo título estadual consecutivo no Brasil.

Longe dos principais holofotes da media brasileira, um treinador português está pouco a pouco a fazer história no futebol brasileiro. Pelo segundo ano consecutivo, Daniel Neri conquistou um título de campeão estadual no Brasil. Desta vez, o título foi conquistado à frente do emblema do Sampaio Corrêa, equipa da série B do campeonato brasileiro, que levantou o troféu do campeonato maranhense (no Nordeste do Brasil).

Em 2020, Daniel Neri havida conquistado o título do tradicional campeonato pernambucano, com o Salgueiro AC, equipa da cidade do mesmo nome, no interior do estado de Pernambuco (também no nordeste brasileiro).

Na segunda mão da final do campeonato maranhense, este domingo, no estádio Castelão, o Sampaio Corrêa voltou a vencer o rival Moto Club, desta vez por 3-1 (na primeira mão havia vencido por 1-0). Os golos foram marcados por Ferreira, Ciel (antigo avançado do Paços Ferreira) e Pimentinha. Wanderson marcou pelo Moto. Maior campeão do futebol maranhense, o Sampaio conquistou o estadual pela 35.ª vez na história.

Daniel Neri é natural de Amarante e chegou no Brasil em 2013. Treinou os sub-17 e o sub-20 do Porto, de Caruaru (sítio de constante recrutamento do Rio Ave na década passada). Em destaque, foi contratado para o Sport Recife, onde também treinou as equipas sub-17 e, em seguida, a de sub-20. Campeão estadual nas categorias de base da equipa da capital, chegou a ser cogitado para a equipa profissional, mas a sondagem não prosperou.

Em 2018, teve uma curta passagem pela equipa principal do Flamengo, não o famoso do Rio de Janeira em que o "mister" Jorge Jesus foi multicampeão, mas o menos conhecido, do interior de Pernambuco. Seguiu para o Salgueiro, onde de maneira inédita, conquistou o primeiro título da história do clube na primeira divisão estadual. Este ano transferiu-se para o Sampaio Corrêa, equipa que defende atualmente.