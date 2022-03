Salário de Vítor Pereira no Corinthians congelado

Motivo do congelamento do salário de Vítor Pereira e restante equipa técnica diz respeito à variação do câmbio do euro

Segundo a Gazeta Esportiva, o salário de toda a equipa técnica de Vítor Pereira, incluindo o próprio, foi congelado pelo Corinthians, numa medida de prevenção para as finanças do clube, devido à variação do câmbio do euro.

A imprensa brasileira revela que, na altura da contratação do treinador português, a moeda utilizada para definir as negociações foi o euro que, a 23 de fevereiro, valia 5,67 reais e estima ainda que a equipa técnica de Pereira, em conjunto, aufere 300 mil euros por mês, o que equivale a 1,8 milhões de reais.

Com o congelamento, o clube pretende fixar um valor respeitante ao salário do corpo técnico, evitando assim despesas adicionais num cenário em que a valorização do euro aumente exponencialmente.