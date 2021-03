Saiss sobre Patrício: "Estamos confiantes, parece melhor do que quando foi com o Jiménez"

Romain Saiss, defesa-central do Wolverhampton, confirmou que Rui Patrício esteve sempre consciente, tanto no relvado como já no balneário, e disse que a lesão não parece ser tão grave como a de Jiménez.

Em declarações à Sky Sports, Romain Saiss disse que Rui Patrício está estável e que a lesão do português não parece tão grave como aquela que Raul Jiménez sofreu em novembro passado.

"Foi difícil devido ao que aconteceu com o Raul, mas, felizmente, o Rui estava consciente no campo e no balneário. Estamos confiantes, parece melhor do que quando foi com