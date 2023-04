Saída de Vítor Pereira poderá ter efeito dominó no Flamengo

Dois nomes, pelo menos, têm o lugar em risco no "Mengão", dizem no Brasil

Depois da pesada derrota frente ao Fluminense na segunda mão da final do Campeonato Carioca, por 4-1, Vítor Pereira deixou esta terça-feira o comando técnico do Flamengo. A saída do treinador português, de acordo com o "Lance!", poderá gerar um efeito dominó no "Mengão", uma vez que a posição do técnico não era a única a estar fragilizada.

O departamento de futebol do clube tem sido alvo de muitas críticas dos adeptos ao longo das últimas épocas, devido a contratações de jogadores e, especialmente, treinadores, como Paulo Sousa e Vítor Pereira. Segundo as mesmas informações, e tal como avançou o "Urubu Interativo", Juan e Fabinho, responsáveis pela parte técnica e bom desenvolvimento do plantel, são os nomes mais perto da porta de saída.

Por outro lado, e apesar de a pressão ser grande, o "Lance!" considera que Marcos Braz, vice-presidente, e Bruno Spindel não têm os respetivos lugares em risco, devendo ser mantidos no clube pelo presidente Rodolfo Landim.