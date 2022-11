Saída de Piqué pode ajudar Bernardo Silva a ir para Barcelona, diz o Sport

Novela que envolve Bernardo Silva e o Barcelona reacende após a saída de Piqué do clube catalão.

Soube-se esta sexta-feira que Gerard Piqué vai pendurar as botas, fazendo o último jogo pelo Barcelona no sábado. Horas depois do anúncio, o jornal Sport escreveu que a saída do defesa-central pode ajudar Bernardo Silva a ir para Camp Nou.

Isto porque, sem Piqué, o Barça ganha uma grande margem salarial para que poder avançar para a contratação "de uma estrela de primeiro nível".

A publicação refere que os blaugrana têm como objetivo contratar um médio, um defesa-central e um lateral direito e Bernardo Silva é, como já há muitos meses se escreve, um dos objetivos principais dos responsáveis culé. Segundo o Sport, inclusive, o internacional português que atua no Manchester City "está disposto" a rumar ao Barcelona e, havendo saúde financeira para concretizar a operação, restaria convencer os citizens a negociarem o jogador a meio da temporada (no mercado de janeiro).