Eventual saída de Mbappé do PSG poderia levar à de Luís Campos

Diretor desportivo do PSG também se sente traído pela direção, segundo o Le Parisien, e está muito ligado ao avançado desde que este tinha 14 anos

A forte ligação entre Mbappé e Luís Campos, já desde os tempos no Mónaco, pode levar a que à eventual saída do PSG do avançado, em janeiro, suceda a do diretor desportivo.

Na mesma informação do Le Parisien em que se dá conta do desagrado de Mbappé com a direção do PSG, que faz com que o jovem atacante francês pretenda deixar o clube já na próxima janela de mercado, surge a ligação ao consultor do mercado do PSG.

Luís Campos está muito ligado a Mbappé e estará alegadamente a sentir também a mesma traição pela forma como se construiu o plantel, entre outras coisas. Era desejado um avançado que fosse referência na área para que Mbappé pudesse jogar mais solto, como gosta, mas não se concretizou. Nem tão pouco a chegada de um defesa central para equilibrar o plantel.