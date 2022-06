Saída de Juan Mata significa uma "boa notícia" para Bruno Fernandes

Com a saída do espanhol, o médio português poderá, em princípio, recuperar o número 8, que usou no Sporting.

Juan Mata não vai continuar no Manchester United. Os red devils anunciaram, ontem, a saída do médio internacional espanhol. Para Bruno Fernandes, essa poderá não ser uma boa notícia, tendo em conta que os dois jogadores tinham um bom relacionamento. Por outro lado, no entanto, o internacional português poderá, em princípio, ficar com o número 8, que já usou no Sporting.

No passado, o médio já tinha admitido que gostava de ter o 8. "Espero ficar com ele um dia... mas, por agora, espero continuar a ter o meu irmão Juan Mata perto de mim", referiu.

Em Manchester, Bruno Fernandes enverga a camisola com o número 18, refira-se.