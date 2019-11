Saiba o que dizia a mensagem que Son enviou a André Gomes

Avançado sul-coreano revelou ter enviado uma mensagem ao médio português após a arrepiante lesão.

Son Heung-min revelou ter trocado mensagens com André Gomes após a grave lesão sofrida pelo médio português no último domingo. O jogador do Everton fraturou o tornozelo após uma entrada do sul-coreano do Tottenham e viveram-se momentos de pânico no relvado, com Son a levar as mãos à cabeça.

Na quarta-feira, após a goleada aplicada pelo Tottenham ao Estrela Vermelha, por 4-0, o avançado dos Spurs - marcou dois golos - divulgou o conteúdo das mensagens enviadas a André Gomes.

"Enviei-lhe mensagens antes do voo para Belgrado [terça-feira] e ele respondeu. Ainda me sinto mal, muito mal com tudo isto. Lamento muito o que aconteceu. (...) Disse-lhe que desejava tudo de bom, que sentia muito por ele, pela família e pelos colegas de equipa. Depois respondeu-me, provavelmente quando saiu da operação. Não quero muito falar sobre o que ele me respondeu", explicou Son, citado pela imprensa britânica.