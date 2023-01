"Sabia que tinha de estar ao meu melhor para jogar como Ten Hag quer"

Diogo Dalot falou sobre a exigência do técnico neerlandês, garantindo estar totalmente à sua forma de jogar.

Diogo Dalot, internacional português do Manchester United, falou esta terça-feira sobre a sua adaptação ao estilo de jogo pretendido por Erik ten Hag, garantindo estar totalmente adaptado às ideias do treinador neerlandês.

"Desde que cheguei [das férias de verão], sabia que tinha de estar no meu melhor para jogar da forma que Erik ten Hag quer. Penso ter-me adaptado perfeitamente ao seu tipo de jogo e às coisas que ele me pede para fazer em campo. Penso que também se enquadram na formo como eu gosto de ver futebol, o que ajuda. Obviamente que ele é um treinador muito exigente, quer que cada jogador esteja disponível e no seu melhor fisicamente. Por isso, tenho de me esforçar", declarou aos meios do clube.

Dalot tem sido titular indiscutível no flanco direito da defesa desde a chegada de Ten Hag a Old Trafford. O lateral encara essa afirmação como fruto do seu trabalho, considerando que o treinador já fez com que vários jogadores melhorassem aspetos do seu jogo.

"Especialmente na pré-época, eu sabia que tinha de estar muito bem fisicamente para jogar da forma que ele quer. Depois, foi só fazer progressos, tentar aprender e ouvir o que ele pede para fazer. Penso que dá para ver o progresso de muitos jogadores, não só eu, e ele obviamente é um dos responsáveis por isso", completou.

Dalot, de 23 anos, soma um golo e uma assistência em 22 partidas disputadas pelo Manchester United na presente temporada.