Sá Pinto volta a sorrir na Turquia: cambalhota com menos um em campo

O Gaziantep, treinado pelo português Ricardo Sá Pinto, deu esta terça-feira a volta ao marcador, com menos um jogador, e venceu na receção ao Gençlerbirligi, por 2-1, no arranque da 28.ª jornada da Liga turca de futebol.

Depois de três jogos consecutivos sem ganhar, o Gaziantep parecia estar a caminho do quarto, quando chegou ao intervalo em desvantagem, depois de o brasileiro Sandro Lima, ex-avançado do Gil Vicente, ter marcado para o Gençlerbirligi, penúltimo classificado, aos 18 minutos.

Na segunda parte, a equipa de Sá Pinto ficou reduzida a 10 unidades, por causa da expulsão do belga Kevin Mirallas, aos 58 minutos, mas, mesmo assim, operou a reviravolta no marcador, com Kenan Ozer a refazer a igualdade, aos 59, e o brasileiro Jefferson a consumar a "cambalhota", aos 79.

No Gaziantep, o português André Sousa foi titular e Roderick Miranda saiu do banco de suplentes, aos 84 minutos.

Com este resultado, a formação de Sá Pinto passou a somar 43 pontos, no sexto lugar do campeonato turco, enquanto o Gençlerbirligi continua em penúltimo, com 21.