Sá Pinto vence pela primeira vez e tira Vasco da Gama da zona de despromoção

Vascaínos superaram o Sport Recife fora de casa e quebraram sequência de nove jornadas sem vitórias no Campeonato Brasileiro

Aos poucos, Ricardo Sá Pinto parece ir conseguindo dar ao Vasco da Gama o seu perfil. No quarto jogo à frente da equipa do Rio de Janeiro, o treinador português conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro (antes, já havia vencido o Caracas, pela Taça Sul-americana). Bem defensivamente e letal no ataque, o Vasco foi superior ao Sport Recife, neste sábado, no estádio Ilha do Retiro, e venceu por 2-0, com dois golos do avançado argentino German Cano.

A vitória fez o Vasco subir, momentaneamente, três lugares na classificação e deixar a zona de despromoção, assumindo por ora a 15º posição (a jornada ainda está em andamento). O Sport Recife, por sua vez, manteve-se na 10ª posição com 25 pontos - três a mais que o Vasco.

A equipa de Ricardo Sá Pinto não vencia no Campeonato Brasileiro desde o dia 13 de setembro e acumulava sete derrotas e dois empates nesse período. Pela competição, o treinador português estreou com derrota para o Corinthians, empatou com o Goiás, voltou a perder para o Palmeiras de Abel Ferreira na última jornada e, enfim, conseguiu o primeiro êxito.

O Vasco da Gama volta a jogar na próxima quinta-feira, quando receberá em casa o Fortaleza, em partida atrasada válida pela 16ª jornada do Brasileirão. O Sport joga novamente em casa, contra o Atlético-GO, no próximo dia 23.