Sá Pinto tem continuidade no Vasco da Gama em risco

O Vasco da Gama vive momento de tensão devido aos maus resultados e o técnico pode sair

Sá Pinto vive momentos complicados no Vasco da Gama devido aos maus resultados que tem obtido desde que assumiu a liderança do emblema do Rio de Janeiro. O presidente do clube, Alexandre Campelo, tem sofrido pressões internas para demitir o treinador português. As más exibições da equipa, a falta de resultados e o risco de descida no Brasileirão são factores apontados pela imprensa para a provável saída do técnico.

O próximo jogo do Vasco da Gama é contra o Fluminense, no domingo, em São Januário, mas alguns órgãos de Comunicação Social vão adiantado que Sá Pinto pode não sobreviver até lá, pois várias correntes do clube entendem que chegou a hora de colocar um ponto final na relação com o treinador.

Em doze jogos com Sá Pinto no comando, o emblema cruzmaltino venceu apenas dois. A última derrota foi contra o Grémio por 4-0, segunda goleada consecutiva no Brasileirão. De permeio, a equipa foi eliminada da Taça Sul-americana.