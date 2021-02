Sá Pinto sofre mais uma derrota no campeonato turco

O Gaziantep, treinado por Sá Pinto, perdeu no estádio do Trabzonspor.

O Gaziantep, treinado pelo português Ricardo Sá Pinto, perdeu este sábado por 1-0 no estádio do Trabzonspor, em jogo da 25.ª jornada do campeonato turco, e ficou mais longe dos lugares de acesso às competições europeias.

Um golo marcado aos 67 minutos por Anastasios Bakasetas foi suficiente para assegurar o triunfo do Trabzonspor, que terminou com 10 jogadores, devido à expulsão de Anthony Nwakaeme, aos 90+6, mas reforçou o quarto lugar, o último "europeu", com 45 pontos, mais sete do que o Gaziantep (38).

A equipa de Sá Pinto, que conquistou apenas uma vitória - e sofreu três derrotas - em cinco jogos no comando técnico dos turcos, manteve-se na sétima posição, mas pode ser ultrapassada pelo Karagumruk, oitavo, com menos um ponto, que recebe hoje o Fenerbahçe, terceiro colocado.