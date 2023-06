Sá Pinto sai do Esteghal: "Enfrentei desafios que já não podiam ser ignorados"

Treinador português fala em "desrespeito", salários em atraso e decisões de arbitragem "questionáveis".

Ricardo Sá Pinto já não é treinador do Esteghal, clube do Irão. O treinador português anunciou a saída com uma publicação nas redes sociais em que diz que enfrentou desafios "que já não podiam ser ignorados": "desrespeito por parte de alguns adversários, dificuldades de oito meses sem receber e decisões questionáveis de árbitros, árbitros e do comité disciplinar."

O técnico, de 50 anos, garante que não foi convidado a renovar contrato e que também decidiu procurar um novo destino.

Sá Pinto conquistou uma Supertaça do Irão. Esteve cerca de um ano no cargo.

Leia a mensagem na íntegra:

"Hoje, despeço-me do Esteghlal, um clube que se tornou a minha segunda casa. O nosso percurso foi marcado por triunfos, nomeadamente a nossa primeira vitória na Supertaça em 75 anos. O nosso futebol de cortar a respiração e o nosso ataque formidável deixaram um legado duradouro, nascido da dedicação e da resiliência, um legado que espero que continue a ser construído nos próximos anos.

No entanto, enfrentei desafios que já não podiam ser ignorados: desrespeito por parte de alguns adversários, dificuldades de oito meses sem receber e decisões questionáveis de árbitros, árbitros e do comité disciplinar.

Ao contrário do que se diz, não recebi nem recusei nenhuma proposta importante do clube. O laço de confiança com a direção diminuiu. Por conseguinte, decidi procurar um caminho diferente.

Como prometido, lutei incansavelmente pela nossa equipa até ao fim. Lamentavelmente, esta situação exigiu uma intervenção legal para a sua resolução, um passo que nunca desejei dar. Saibam que esta decisão não reflete os meus sentimentos em relação ao clube ou aos seus fiéis adeptos. É um passo dado para retificar um erro e garantir justiça.

A minha gratidão estende-se a cada um de vós - adeptos, jogadores e simpatizantes. Lamentavelmente, devido às circunstâncias atuais da gestão do clube, considero impossível continuar.

Esta despedida é o resultado de uma reflexão séria e dos últimos acontecimentos. Espero que, em circunstâncias diferentes, possamos voltar a unir-nos em prol do nosso extraordinário clube.

Felicidades para o Esteghlal.

Até nos encontrarmos de novo."