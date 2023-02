Técnico luso treinou o Gazisehir Gaziantep em 2020/21

Em 2020/21 o treinador português Ricardo Sá Pinto orientou o Gazisehir Gaziantep, da cidade que hoje se viu abalada por um sismo de grande magnitude que já vitimou cerca de 2300 pessoas, ficando consternado com a notícia.

"Muito triste por ouvir as notícias que chegam de Gaziantep, uma cidade e um clube que me trataram tão bem. Os meus pensamentos e orações estão com todos os afetados por esta tragédia. Sejam fortes!" escreveu nas redes sociais o técnico luso, atualmente no Esteghlal do Irão.