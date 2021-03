Sá Pinto retoma caminho das vitórias frente ao aflito Denizlispor

Gaziantep venceu por 2-0 na 30.ª jornada da Liga turca.

O Gaziantep, treinado pelo português Ricardo Sá Pinto, regressou este domingo às vitórias diante do aflito Denizlispor (2-0), numa partida da 30.ª jornada da Liga turca em que esteve em superioridade numérica desde os 51 minutos.

Depois do desaire em Istambul, na última ronda, frente ao líder Besiktas (2-1), Sá Pinto voltou a colocar o Gaziantep na rota dos triunfos, graças aos golos do maliano Nouha Dicko, aos 71, e de Demir, aos 90+5, na conversão de uma grande penalidade, numa altura em que os locais já jogavam com mais um elemento, após expulsão do defesa Ozer Ozdemir (51).

No Gaziantep, os portugueses Roderick Miranda e André Sousa iniciaram o jogo, enquanto, no lado visitante, Tiago Lopes foi lançado no segundo tempo.

A equipa treinada por Sá Pinto "apanha" o Hatayspor no sexto posto, ambos com 46 pontos, e o Denizlispor permanece na penúltima e 20.ª posição, com 24. A prova é liderada pelo Besiktas, com 63, seguido do Galatasaray, com 61.

Com um total de 10 jogos ao leme do emblema turco, Sá Pinto soma quatro derrotas, três empates e três vitórias.