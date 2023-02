Sá Pinto remete explicações para comunicado do clube que fala em agressões

Esteghlal acusa técnico adversário de ter agredido o português

O JOGO contactou Ricardo Sá Pinto para que este transmitisse a sua opinião relativamente às agressões de que foi alvo no estádio do Mes Kerman, a seguir ao triunfo da sua equipa, Esteghlal, por 3-2, em partida da liga iraniana disputada na quinta-feira.

O assunto está neste momento a cargo das autoridades locais, optando o treinador português por responder apenas através do comunicado divulgado esta sexta-feira pelo clube.

O Esteghlal responsabiliza totalmente o clube adversário pelo ocorrido, argumentando que a confusão foi iniciada pelas provocações de alguns elementos do Mes Kerman. Acusou ainda um técnico desta equipa de ter agredido Sá Pinto, aproveitando para manifestar o seu apoio incondicional ao treinador luso. Eis o comunicado do Esteghlal:

"Neste jogo, houve muitos erros de arbitragem que tiveram efeito direto no resultado do jogo, com o banco da equipa do Mes Kerman a provocar alguns incidentes desagradáveis que mudaram o rumo do jogo e deram início à controvérsia. Por esta razão, é necessário apresentar explicações por parte do Esteghlal.

1- Alguns suplentes do Mes Kerman estavam à procura de criar controvérsia e de provocar o treinador do Esteghlal desde o início do jogo. É completamente contranatura que, após um golo da sua equipa, um elemento do Mes Kerman percorreu 70 metros desde o banco do Mes Kerman para o outro lado e para a frente do banco do Esteghlal, levando o encontro com Sá Pinto a uma discussão e posterior aviso inicial ao treinador.

2- O feio movimento do técnico do Mes Kerman e a sua confrontação física com Sá Pinto estão entre as cenas mais amargas e feias do jogo e demonstram desrespeito ao técnico da equipe visitante. Como pode um técnico permitir-se vir do seu lado do banco para a zona técnica do adversário e atacar o Ricardo Sá Pinto?! Bateu com a sua mão no treinador da equipa rival?! Esse comportamento não está de acordo com o nível da Premier League iraniana e foi o principal motivo dos eventos de ontem. Curiosamente, apesar desses insultos e da derrota, eles fazem-se de credores e tentam virar os factos de cabeça para baixo. As imagens dos acontecimentos à margem do jogo são totalmente expressivas e dissipam todas as dúvidas, comprovando que o treinador principal do Esteghlal não ter iniciado nenhum incidente.

3- O Esteghlal Club, ao mesmo tempo que condena o feio e vergonhoso comportamento de alguns elementos do Mes Kerman e de outros agentes presentes no estádio, condena veementemente o ocorrido e faz queixa dessas pessoas ao comité disciplinar da Federação de Futebol. Ter um comportamento feio e provocador e depois arranjar culpados é um velho truque do futebol e que pertence ha décadas atrás, mas parece que para alguns a notoriedade é melhor do que o anonimato e o que eles querem é empurrar os seus erros para debaixo do tapete com estes episódios.

4- O presidente do Esteghlal, a seguir aos acontecimentos, na defesa dos direitos da sua equipa e do treinador, contactou imediatamente a polícia e, após as discussões, decidiu entregar esse assunto à polícia. O Esteghlal defende intransigentemente o seu treinador e não permitirá que alguém desrespeite a grande e orgulhosa família do Esteghlal."