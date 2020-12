Sá Pinto recebe voto de confiança do presidente do Vasco da Gama

Técnico português não celebrou qualquer vitória nos últimos sete jogos dos cruzmaltinos. Em 13, venceu somente dois e a insatisfação dos adeptos tem sido notória

O presidente do Vasco da Gama, Alexandre Campello, defendeu a continuidade de Sá Pinto no comando técnico do clube, face à contestação de que o português tem sido alvo pelo 17.º lugar no Brasileirão e pela eliminação da Taça Sudamericana.

"Não acho que uma mudança de treinador vá resolver [a situação]. Leva tempo até o treinador conhecer o grupo e acho que todos devem dividir a responsabilidade. Jogadores, staff e direção. Ninguém ganha ou perde sozinho no futebol. Cada um tem que assumir sua responsabilidade", referiu o líder do emblema cruzmaltino, ao Globoesporte.

Em 13 jogos à frente da equipa do Vasco da Gama, Sá Pinto, que aterrou no Rio de Janeiro a 15 de outubro, venceu apenas dois desafios, empatou cinco e sofreu seis derrotas - nas últimas sete partidas disputadas não triunfou.

Alexandre Campello identificou algumas razões para o insucesso. "Ainda não conseguimos jogar com a mesma equipa [repetir o onze] duas vezes seguidas. Tivemos vários problemas com a Covid-19 e o treinador quase não teve uma semana completa para treinar", argumentou o presidente cruzmaltino.

Após o empate do Vasco da Gama em receção ao Fluminense, na 25.ª ronda do Brasileirão, Sá Pinto assumiu, face à eventual insatisfação causada na massa associativa, que "aceito responsabilidades no caso de as pessoas não estarem satisfeitas com meu trabalho".

Recentemente, um grupo de adeptos invadiu o centro de treinos do clube brasileiro para exigir melhores resultados ao plantel orientado pelo treinador português.