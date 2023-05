Sá Pinto: "Não nos deixaram ser campeões. O Esteghlal merecia..."

Equipa de Sá Pinto acabou temporada no Irão no último lugar do pódio do campeonato

O Persepolis sagrou-se campeão do Irão, deixando o Sepahan, treinado por José Morais, na segunda posição. A equipa do treinador português entrou na última jornada com hipóteses de vencer o campeonato, mas dependia de uma derrota do líder. O que não sucedeu.

José Morais foi aplaudido pelos adeptos do Sepahan, apesar de não ter sido campeão. "Tenho que agradecer e respeitar os adeptos e os seus sentimentos. Dou os parabéns ao Persépolis", comentou.

Já o Esteghlal, treinado por Sá Pinto, entrou na última ronda sem hipóteses de ser campeão e acabou em terceiro. Sá Pinto comentou no fim: "Não nos deixaram ser campeões. O Esteghlal é que merecia ser campeão. Estou muito orgulhoso da minha equipa".