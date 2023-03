Sá Pinto não deixa o barco afundar e recebe elogios no Irão

Ricardo Sá Pinto, treinador do Esteghlal

Treinador português marca a diferença em relação a Stramaccioni, anterior técnico do Esteghlal.

Ricardo Sá Pinto está a ser muito elogiado no Irão por continuar à frente do Esteghlal, apesar dos graves problemas financeiros que afetam o clube.

Segundo a agência noticiosa iraniana "SNN", o treinador teria condições para avançar já para uma rescisão unilateral, mas, apesar disso, decidiu manter-se no cargo, o que está a causar excelente impressão nos adeptos do clube, ainda envolvido na luta pelo título, na segunda posição da liga, a três pontos do líder Sepahan, orientado por José Morais.

A agência em questão lembra que o treinador anterior, Andrea Stramaccioni, rescindiu com o Esteghlal na sequência de dívidas, mas que Sá Pinto está a ter uma conduta exemplar, preferindo aguardar e dar mais tempo para a Direção resolver os problemas financeiros.

Um deles, aliás, tem a ver com a avultada dívida a Stramaccioni, pela qual o clube já pediu, inclusive, ajuda ao governo local para conseguir resolver.

Os jogadores do plantel têm também dinheiro a receber, o que os levou nas últimas semanas a cancelar um treino, reivindicando medidas urgentes da parte da Direção.