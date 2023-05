Sá Pinto na final da taça do Irão com ordenados em atraso: "Recebemos a promessa..."

Esteghal venceu o Nassaji Mazandaran por 4-0 e vai defrontar na final da Taça do Irão o vencedor do jogo entre o Havadar e o Persepolis

O Esteghlal de Sá Pinto goleou o Nassaji Mazandaran por 4-0 e qualificou-se para a final da Taça do Irão. Um bis do ex-Santa Clara, Mohebi, e golos de Rezavand e Ebrahimi (p.b.) fizeram o resultado. Após o terceiro lugar no campeonato, Sá Pinto terá agora a chance de vencer o segundo troféu mais importante.

O Esteghlal tem vivido com problemas financeiros e salários em atraso e o técnico abordou o tema. "Hoje recebemos uma promessa do CEO do clube que o plantel e a equipa técnica vão receber os seus salários dentro de um ou dois dias. Só com espírito de família é possível ter uma temporada tão bonita. Esta é a nossa segunda final. Quero vencer e estou orgulhoso da minha equipa", referiu.

O adversário da final sairá do jogo desta quinta-feira entre o Havadar e o Persepolis.