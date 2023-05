José Morais chega à última jornada com hipóteses

O treinador Ricardo Sá Pinto, do Esteghlal, ficou esta sexta-feira sem hipóteses de ser campeão iraniano, apesar da vitória (2-1) sobre o Rafsanjan.

O único português que ainda pode ser campeão é José Morais, do Sepahan, que entra na última jornada a um ponto do líder Persepolis, depois de ambas as equipas terem vencido as respetivas partidas de hoje.

A última ronda joga-se no dia 18.