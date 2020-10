Sá Pinto estreia-se no Vasco da Gama e no Brasil falaram com Liedson: "Os jogadores do "deixa disso" não deixaram"

Não tardou para que a imprensa brasileira recuasse dez anos para recordar o desentendimento entre o atual treinador do Vasco e o ex-internacional português, quando ambos estavam no Sporting

Há 10 anos, mais coisa, menos coisa, Liedson e Sá Pinto protagonizaram um célebre desentendimento em pleno balneário, momentos depois do Sporting vencer o Mafra, por 4-3, em jogo da Taça de Portugal. A que vem isto a propósito? No Brasil, o site Globoesporte recuperou a história no dia em que o treinador português vai estrear-se no comando técnico do Vasco da Gama.

"Sobre a confusão que eu tive com Sá Pinto, não chegamos a vias de facto, não houve agressão. São mais de 10 anos que se passou isso. Realmente aconteceu esse desentendimento já no campo, numa Taça de Portugal. Na Taça de Portugal, lá eles preservam muitos os titulares, praticamente joga a segunda equipa. Eu estava no banco, e ele era diretor", começou por recordar Liedson, o avançado brasileiro que também passou pelo FC Porto e chegou a internacional por Portugal.

"Ele estava a reclamar de um colega nosso, não vou citar nomes por uma questão de ética. Não gostei porque ele estava reclamando muito, falando alto e gesticulando. Discutimos ali, mas ficou por isso mesmo. Depois no balneário, ele era diretor. A gente ganhou, ele pediu para fazer uma reunião. Começou a falar e disse que não poderia falar isso, não falou diretamente para mim logo. Falou que um jogador não poderia falar o que eu disse para um dirigente e não sei o quê. Aí fomos aproximando-nos. Quando íamos chegar a vias de facto, os jogadores do "deixa disso" não deixaram que chegássemos a socos e pontapés. Não chegou por pouco (risos), é verdade, a 'galera' separou-nos", contou Liedson.

Muito tempo passou, por isso Liedson esclarece que deseja toda a sorte do mundo a Sá Pinto, o novo treinador do Vasco da Gama. "Sou português, tenho dupla nacionalidade, amo muito Portugal. Disputei um Mundial pela seleção portuguesa. O Sporting é um clube maravilhoso. Só tenho coisas boas para falar do povo de Portugal e principalmente das pessoas que conheço. E eu conheço o Sá Pinto. Torço para que ele tenha muito sucesso no Vasco", concluiu.