Sá Pinto aponta o dedo ao VAR após a derrota do Vasco da Gama

Declarações do treinador português após o desaire frente ao Corinthians.

Ricardo Sá Pinto estreou-se com um desaire no Vasco da Gama e o golpe do Corinthians foi dado aos 89 minutos. A amargura do técnico tinha duas razões. Primeiro, por considerar que houve falta no golo do Timão. "Não sei como o VAR, que vê tudo e mais um pouco, não viu esse lance", opina, passando a analisar a partida: "Nunca poderíamos ter perdido este jogo. Foi uma injustiça muito grande. Era mais justo o empate."

Recém-chegado ao Vasco da Gama, o ex-timoneiro do Braga acredita no futuro: "Disse aos jogadores que estou orgulhoso do que eles tentaram fazer. Foram agressivos, lutaram e acreditaram. Estivemos muito bem. Foi um bom jogo de futebol, mas não merecíamos ter perdido. O processo é este. Estou triste com o resultado, pelos jogadores, pelos fãs, mas o caminho é este. Estou muito confiante em relação ao futuro."