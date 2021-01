Sá Pinto deverá prosseguir carreira na I Liga da Turquia

Técnico português, de 48 anos de idade e em atual situação de desemprego, está a ser associado pela Imprensa turca ao Gaziantep, cuja equipa está sem líder

Após a experiência nos brasileiros do Vasco da Gama, terminada precocemente pelos resultados insatisfatórios, Sá Pinto deverá prosseguir a carreira ao serviço do Gaziantep, atual terceiro classificado do principal campeonato da Turquia.

O nome do treinador português, de 48 anos, está a ser associado pela órgãos de comunicação social daquele país ao clube da cidade de Antep, no qual joga o médio português André Sousa (ex-Belenenses) o avançado brasileiro André (ex-Sporting).

Ricardo Sá Pinto deverá suceder ao técnico romeno Marius Sumudica, demitido recentemente pela direção do Gaziantep por alegada discordância quanto a uma redução salarial, e assinar um contrato de trabalho com uma duração válida de uma época e meia.

O emblema turco de Antep está atualmente no pódio da I Liga do país transcontinental, com 34 pontos somados em 18 jornadas disputadas, pelo que dista somente um ponto do vice-líder Fenerbahce e quatro do líder Besiktas.

Fora de Portugal, Ricardo Sá Pinto trabalhou no Légia Varsóvia (Polónia), Standard Liége (Bélgica), Al Fateh (Arábia Saudita), Creta e Atromitos (Grécia), Estrela Vermelha (Sérvia) e, por último, Vasco da Gama (Brasil). Por cá, orientou Sporting, Belenenses e Braga.