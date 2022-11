Sá Pinto: "Dedico esta vitória às mulheres e homens do Irão que estão a sofrer"

Declarações de Ricardo Sá Pinto, treinador do Esteghlal, após a conquista da Supertaça do Irão.

Supertaça: "Estou muito feliz com o resultado e com a maneira como jogámos. Controlámos totalmente o jogo. Disse aos jogadores que íamos fazer história e merecemos esta vitória. É uma recompensa por não desistirmos e pelo trabalho duro que temos feito desde o início da época".

Meses de superação: "Os últimos quatro meses foram muito difíceis. Passámos por muitas dificuldades, fui castigado injustamente e por isso é que esse resultado é tão saboroso. Quando vim para este clube disse que queria ganhar títulos e espero que este seja só o primeiro. Estou muito feliz pelos jogadores, porque não tivemos os nossos fãs a apoiar".

Azadi Stadium:​​​​​​​ "Com todo o respeito este não é um estádio digno de uma final. Tínhamos três opções muito melhores, mas eles escolheram este e eu não posso fazer nada".

Poucos festejos: "Sou um estrangeiro neste país e não viram festejos efusivos. Queríamos estar mais felizes, mas as circunstâncias do país não são felizes. Dedico esta vitória às mulheres e homens do Irão que estão a sofrer. Espero que tenham a felicidade que merecem porque amo este povo e isso é mais importante do que o futebol".