Sá Pinto consegue a primeira vitória no Gaziantep

O Gaziantep regressou esta segunda-feira às vitórias, a primeira com o treinador português Ricardo Sá Pinto, ao vencer o Goztepe, por 2-0, em jogo da 24.ª jornada do campeonato turco.

O defesa senegalês Papy Djilobodji, aos 54 minutos, e o avançado belga Kevin Mirallas, aos 76, marcaram os golos do triunfo do Gaziantep, num jogo em que o médio português André Sousa entrou aos 83, e Roderick Miranda não saiu do banco.

Este foi o primeiro triunfo de Sá Pinto desde que o antigo internacional português foi anunciado como treinador do Gaziantep, em 20 de janeiro, depois de ter estado pouco mais de dois meses nos brasileiros do Vasco da Gama.

Na Turquia, Sá Pinto teve um empate, com Haytaspor (1-1), e duas derrotas, com Galatasaray (2-1) e Karagumruk (2-0), antes do triunfo de hoje em casa, que deixa a equipa no sétimo lugar do campeonato, a três pontos do Alanyaspor, em quarto e no último lugar da zona europeia.