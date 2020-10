Sá Pinto com outra opção em carteira depois de falhada a ida para a Grécia

No Brasil indicam que está perto de rumar ao Vasco da Gama.

Falhadas as negociações com o Panathinaikos, da Grécia, Ricardo Sá Pinto está perto de rumar ao futebol brasileiro. O Globoesporte cita esta terça-feira o empresário do técnico, dando conta de contactos com o Vasco da Gama.

"Estamos a chegar a Portugal porque estávamos numa reunião na Grécia com outro clube e rompemos essa negociação [por causa do Vasco da Gama]", afirmou Hugo Cajuda.

Sá Pinto surge assim bem posicionado para suceder a Mano Menezes no comando de uma equipa que ocupa o 10º lugar do Brasileirão, com 18 pontos em 14 jogos.