Sá Pinto "chocado" com afastamento do presidente do Esteghlal: "Nada fazia prever"

Presidente do Esteghlal, clube treinado por Sá Pinto, foi afastado do cargo, alegadamente por razões políticas. O Irão vive dias de tensão e o clube tem-se manifestado na sequência da morte de Mahsa Amini.

Mostafa Ajourlu, presidente do Esteghlal, foi afastado do cargo, o que deixou o treinador português Ricardo Sá Pinto surpreendido e "chocado". O motivo do afastamento estará, de acordo com o relato na imprensa iraniana, ligado a razões políticas.

Isto porque o Esteghlal foi um dos clubes que se tem manifestado no Irão devido à morte da jovem Mahsa Amini, que foi detida pela polícia por não usar o véu islâmico de forma correta e acabou por morrer na sequência da detenção. Os jogadores de Sá Pinto deixaram de comemorar os golos, por exemplo.

Em declarações à assessoria de imprensa, Sá Pinto referiu que nada fazia prever este desfecho: "Fui apanhado completamente de surpresa com esta situação. Absolutamente nada fazia prever uma decisão destas. O Mr. Ajourlo sempre foi um presidente que tentou de tudo para criar todas as condições para conseguirmos ter o sucesso que estamos a ter e sobretudo tendo em vista lutarmos para ser campeões. Estou chocado, o que soube foi pela imprensa e vou tentar perceber o que aconteceu junto do presidente", adiantou.