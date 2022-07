Sá Pinto apresenta queixa na FIFA e deixa Vasco da Gama bloqueado

Em causa está um montante a rondar os 256 mil euros ao técnico português e restante equipa técnica, situação que pode levar à proibição de inscrição de novos jogadores até três janelas de transferências.

O Vasco da Gama apresentou esta segunda-feira Alex Teixeira como reforço, mas não é garantido que possa inscrever o jogador de 32 anos. Em causa está uma dívida de cerca de 256 mil euros a Ricardo Sá Pinto e restante equipa técnica que liderou o emblema brasileiro entre outubro e dezembro de 2020.

O treinador português não recebeu qualquer salário durante esse período e, numa informação confirmada por O JOGO, apesar de ter procurado resolver a situação de forma amigável, viu-se forçado a apresentar queixa na FIFA, dadas as tentativas falhadas junto do Vasco da Gama.

O processo está a decorrer e caso seja dada razão a Sá Pinto, hoje no comando técnico do Esteghlal (Irão), o clube brasileiro, vice-líder da Série B e com ambições à subida de escalão, arrisca ficar proibido de inscrever novos jogadores até três janelas de transferências. O departamento jurídico do Vasco da Gama procura uma rápida solução, de forma a evitar esse cenário extremo.

Mas não é apenas este caso em torno do treinador português que está a deixar o clube "bloqueado" quanto a novas contratações. Em processo de reestruturação, há uma grande indefinição quanto ao acordo com a 777 Partners, grupo americano que assumirá a gestão do futebol. Estava prevista uma Assembleia Geral para o dia 30 de julho, mas uma decisão do tribunal deve levar ao adiamento da mesma. A Justiça entende que não existem garantias de transparência e exige que o clube apresente toda a documentação relativa ao processo.

Com o impasse, receia-se que a situação não esteja concluída até ao dia 15 de agosto, data do fecho da janela de transferências no Brasil. Recorde-se que a 777 Partners acordou a compra de 70 por cento da SAF (Sociedade Anónima de futebol) por 700 milhões de reais, cerca de 130 M€.

Alex Teixeira não discutiu salários

Apresentado esta segunda-feira, Alex Teixeira, médio-ofensivo de 32 anos, está de regresso ao clube onde foi formado.

"Cheguei ao Vasco com sete anos e trilhei uma história aqui até os 19 anos, quando fui para a Ucrânia [Shakhtar]. Via sempre os jogos do Vasco e apesar de ter recebido várias propostas, nem quis saber. Quis voltar sem saber do salário. Muita gente está a chamar-me maluco, mas ninguém sabe meu amor pelo Vasco", referiu o jogador, que rescindiu contrato com o Besiktas e assinou até ao final da temporada.