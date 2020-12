Sá Pinto após mais um empate: "Assim é difícil conseguir vitórias"

Treinador português do Vasco da Gama criticado por adeptos e comentadores.

O Vasco da Gama, de Ricardo Sá Pinto, empatou em casa este domingo, diante do Fluminense, com um golo de Cano nos descontos, depois de ter estado em desvantagem desde os 10 minutos.

O treinador português defendeu, no entanto, que a sua equipa, que já não ganha há sete jogos, fez uma exibição positiva.

"Esta semana de trabalho foi muito boa, a equipa reagiu bem, vimos um Vasco mais fresco, com maior pressão, um Vasco a jogar melhor", considerou o técnico que tem duas vitórias, seis empates e cinco derrotas ao comando da equipa brasileira. "Falta a vitória que é o que faz a diferença", acrescentou. "Não temos vitórias morais. E não podemos depender só do Cano [autor do golo do empate]. Não é justo. Assim é difícil conseguir vitórias. Acredito que há vontade para isso e há também qualidade. E vamos acreditar no crescimento destes jogadores e eles vão conseguir ajudar o Vasco", salientou o treinador porTuguês que voltou a ser criticado por adeptos e comentadores.

"O trabalho de Ricardo Sá Pinto é um dos piores que já vi no Vasco", escreveu no Twitter o jornalista brasileiro Fernando Campos. "Uma equipa desorganizada e sem ideias, escolhas injustificáveis nas escalações, recorrentes equívocos nas substituições e a incrível capacidade de piorar todos os jogadores do já limitado elenco. Vão persistir no erro?", questionou.