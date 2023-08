Episódio foi no final do triunfo do APOEL em casa do Dila Gori, para a 3.ªa pré-eliminatória da Liga Conferência

O APOEL de Sá Pinto bateu o Dila Gori fora de portas, por 2-0, na primeira mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga Conferência, e no final o técnico português abandonou a conferência por causa do ar condicionado.

A conferência durou quatro minutos até Sá Pinto dizer que não queria continuar. Levantou-se e justificou-se apontando para a garganta e o ar condicionado.