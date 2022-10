Rumores em torno de João Félix aumentam: PSG, Bayern e o desejo Benfica

Pouco utilizado e progressivamente insatisfeito no Atlético de Madrid, a Imprensa espanhola avança que João Félix deseja mudar de clube em janeiro.

João Félix ameaça ser uma das grandes novelas do próximo mercado de inverno. Pouco utilizado - já não é titular desde o dérbi com o Real Madrid, no dia 18 de setembro - e progressivamente insatisfeito no Atlético de Madrid, a Imprensa espanhola insiste que o internacional português pretende mudar de ares em janeiro.

O jornal AS começou por apontar que o antigo avançado do Benfica está na órbita do PSG e do Bayern e, esta quinta-feira, o portal todofichajes assegura mesmo que o desejo de Félix passa por um breve regresso ao Estádio da Luz, por via de um empréstimo na segunda metade da temporada.

A mesma fonte acrescenta que o retorno do jogador, que encantou de águia ao peito na temporada 2018/19, levando os colchoneros a investirem 126 milhões de euros na sua contratação, é uma possibilidade que está a ser "seriamente avaliada" pela direção encarnada.

Também o Manchester United chegou a ser apontado em Espanha como um dos tubarões interessados em João Félix, mas o jornal The Mirror desmentiu essa informação, explicando que o avançado, de 22 anos, não é visto como uma "prioridade" para Erik ten Hag.

João Félix vive o pior momento da carreira até ao momento, somando apenas três assistências em 14 partidas disputadas esta época ao serviço do Atlético de Madrid.