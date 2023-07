Rumores confirmaram-se: João Félix fora do jogo do Atlético frente ao Manchester City

Internacional português não figura nem no onze nem no banco de suplentes do emblema colchonero

Confirmaram-se as notícias vindas no sábado de Espanha: João Félix está fora do duelo do Atlético de Madrid frente ao Manchester City que este domingo se realiza, na Coreia do Sul, e que começou com um atraso de 30 minutos devido à chuva que se abateu sobre Seul.

O internacional português, que Stefan Savic disse na sexta-feira ter "uma pequena dor", não figura, assim, nem no onze inicial nem no banco de suplentes do emblema colchonero. Morata, cujo futuro também tem sido discutido, apareceu no onze inicial.

De recordar que, no sábado, o jogador tinha treinado à parte dos colegas.

Samuel Lino, antigo jogador do Gil Vicente, por seu lado, fez parte do onze inicial. Já Savic ficou de fora do encontro, devido a problemas gastrointestinais.