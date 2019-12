Rumor Nuno: o dinheiro investido e até o apelo de Rui Patrício

A Fosun tem muito dinheiro empenhado e não abre mão do técnico luso por dá cá aquela palha.

Nuno Espírito Santo é um dos nomes mais falados para suceder a Unai Emery no Arsenal, mas a Direção do Wolverhampton está disposta a ir à luta pelo português, segundo avançou o "Daily Mail". Os chineses da Fosun (acionistas maioritários) não podiam estar mais satisfeitos com os resultados do trabalho do treinador, que logo na primeira época conseguiu uma subida de divisão e, na segunda, apurou o clube para as provas europeias.

Esta época também não podia estar a correr melhor, com os Wolves a receberem este domingo o Sheffield United com hipóteses (caso vençam) de reocuparem a quinta posição, a apenas quatro pontos dos lugares de Champions. Se os resultados não passam despercebidos à concorrência, a Fosun também tem muito dinheiro empenhado no projeto, pelo que não irá abrir mão de Nuno por dá cá aquela palha.

Entretanto, Jiménez e Rui Patrício vieram pedir a Nuno para ficar. "A estabilidade é importante. O Nuno é fora de série e é um líder. É importante mantê-lo no clube", disse Rui Patrício, citado pelo "Metro". Jiménez, por sua vez, afirmou: "Ele é muito importante. Sempre que fala connosco, em cada reunião, motiva-nos."