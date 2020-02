Rui Vitória surpreende Pedro Emanuel na Champions asiática

O Al-Nassr, do antigo treinador do Benfica, foi aos Emirados Árabes Unidos bater o Al-Ain, por 2-1, com uma reviravolta no marcador. Vítor Campelos ganha segundo jogo na prova com o Al-Taawon

Nos jogos de ontem da segunda jornada da Liga dos Campeões asiática houve um duelo entre treinadores portugueses nos Emirados Árabes Unidos, tendo Rui Vitória levado a melhor sobre Pedro Emanuel. Este último, técnico do Al-Ain, jogava em casa e até esteve em vantagem no marcador graças a um golo de Ysaisien (18'). Contudo, o Al-Nassr, atual campeão saudita, deu a volta ao marcador no segundo tempo e ganhou por 2-1 graças aos golos de Ali (57') e Hamdallah (80').

A partida referente ao Grupo D da Champions proporcionou então o primeiro triunfo a Rui Vitória, cuja equipa ocupa o segundo lugar, com os mesmos quatro pontos do líder Al-Sadd, onde alinha o defesa luso-catari Pedro Ró-Ró, que bateu com um 3-0 o Sepahan. O conjunto iraniano ocupa o terceiro posto com três pontos, enquanto o Al-Ain é último com zero.

Após o jogo, Rui Vitória comentou: "O sorteio colocou-nos no grupo mais difícil e temos de ter cautela nos próximos jogos e manter o foco, porque todas as equipas podem passar à fase seguinte. O Al-Ain é uma boa equipa que precisava de vencer, mas merecemos ganhar."

Por sua vez, Pedro Emanuel sublinhou: "Tentámos surpreender e fizemos um excelente trabalho na primeira parte, marcando um golo e tendo ainda outro anulado. Tivemos oportunidades claras para marcar e não permitimos aos jogadores habilidosos do Al-Nassr que tivessem bola. Fechámos bem os espaços. Avisei os jogadores que teríamos de continuar a criar oportunidades e marcar, mas, infelizmente sofremos dois golos, o que afetou claramente a minha equipa, apesar de termos lutado até ao fim."

No Grupo C, o Al-Taawon de Vítor Campelos obteve a segunda vitória em outras tantas jornadas, impondo-se em casa ao Al-Duhail, equipa do Catar que até há pouco tempo era treinada por Rui Faria. Os sauditas ganharam por 2-0 e lideram o grupo com mais três pontos que o rival de ontem.

Refira-se que, no Grupo H, estava prevista para esta jornada o embate entre o Shanghai SIGP e o Jeonbuk, respetivamente treinados por Vítor Pereira e José Morais, mas devido à crise do coronavírus na China, a partida foi adiada para o mês de maio.