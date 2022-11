Rui Vitória quer travar a Bélgica: "Considero como oficial"

Egito disputa esta sexta-feira um particular com os diabos vermelhos e o treinador português quer ver a equipa a lutar como se fosse um jogo oficial

O Egito, seleção orientada por Rui Vitória, vai testar esta sexta-feira a Bélgica e o treinador português quer ver os seus jogadores a entrar em campo com a postura de um jogo oficial. "Vamos ter pela frente um adversário muito forte, que está em fase de preparação para o Mundial. Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas estamos preparados. Embora seja um jogo amigável, considero-o como oficial pois queremos alcançar um resultado positivo", afirmou.

Rui Vitória também exaltou a qualidade dos jogadores à sua disposição. "A seleção do Egipto é composta por jogadores competentes que deixam tudo em campo. Aliamos a experiência à juventude. A nossa seleção possui grandes jogadores", frisou o selecionador do Egito. Salah, que foi galardoado na quinta-feira nos Globe Soccer Awards com o prémio de "Jogador do Ano para fãs do Tik-Tok", estará à disposição de Rui Vitória para o duelo com os belgas.