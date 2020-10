Rui Vitória quer fazer história na Ásia

Técnico pode levar o Al-Nassr à segunda final da Liga dos Campeões, a primeira desde 1995

Desde janeiro do ano passado no Al-Nassr, Rui Vitória pode levar este sábado os sauditas à final da Champions da Ásia. A sua equipa defronta, às 16h00, o Persépolis, do Irão. Em caso de triunfo, o clube disputará o título continental pela primeira vez desde 1995, quando perdeu para os japoneses do Iihwa Chunma, na única final que jogou. Embora ciente das dificuldades, o treinador português crê no potencial do Al-Nassr.

"Estamos felizes por termos chegado às meias-finais, mas estamos desejosos de atingir à final, é esse o nosso objetivo. Sei que a nossa tarefa não será fácil contra uma grande equipa, mas estamos prontos para este jogo e queremos estar na final", declarou Rui Vitória, realçando a importância de os seus jogares estarem "focados" para a equipa "ter equilíbrio".

A partida das "meias" realiza-se a apenas uma mão devido à pandemia da covid-19, em Doha, no Catar, e do lado iraniano. O Persépolis também só por uma vez chegou à final: em 2018 perdeu com os japoneses do Kashima Antlers.