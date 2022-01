Rui Vitória pondera próximo passo com calma e rejeitou proposta para voltar ao ativo

Al-Fateh, emblema saudita, abordou o treinador português, que quer escolher o próximo projeto com calma.

Livre no mercado desde a sua saída do Spartak de Moscovo, no passado mês de dezembro, Rui Vitória recusou uma proposta do Al-Fateh para regressar à Árabia Saudita, onde conquistou um campeonato e uma Supertaça ao serviço do Al-Nassr.

De acordo com o que O JOGO apurou, o treinador português deu uma nega ao 11.º classificado do campeonato saudita por entender que precisa de mais tempo para escolher o seu próximo projeto após os desgastantes meses passados no futebol russo.

Desde a sua saída do emblema moscovita, Rui Vitória recebeu outras abordagens de clubes do Brasil, da Turquia, da região do Golfo Pérsico e de algumas seleções, mas todas elas esbarraram na mesma resposta recebida pelo Al-Fateh.

Recorde-se que, ao serviço do Spartak, Rui Vitória deu nas vistas ao apurar-se para os oitavos de final da Liga Europa num grupo com Nápoles, Leicester e Légia, feito que lhe valeu o carinho dos adeptos russos.