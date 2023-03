Rui Vitória goleia e o Egito está a um ponto da CAN'2023

Faraós venceram por 4-0 o Malaui na quarta jornada do Grupo D

O Egito voltou a vencer o Malaui, na quarta jornada do Grupo D da fase de qualificação para a CAN'2023, com uma goleada por 4-0, e está com um pé na fase final da competição, faltando matematicamente apenas um ponto.

Na visita a Lilongué, a formação egípcia, recordista de troféus da CAN, com sete, marcou por intermédio de Tarek Hamed (quatro minutos), Omar Marmoush (16), Mohamed Salah (20) e Zizo (49).

A equipa do Egito, finalista da última edição da CAN, então sob o comando de outro português, Carlos Queiroz, lidera o Grupo D, com nove pontos, os mesmos da Guiné-Conacri, que bateu por 3-2 a Etiópia, última classificada, com três pontos, em igualdade com o Malaui, terceiro colocado.

Quando faltam duas jornadas para terminar a fase de qualificação, basta ao Egito somar um empate na próxima ronda, em junho, precisamente diante da Guiné-Conacri, para assegurar uma vaga na CAN'2023.

A edição referente a 2023 vai decorrer na Costa do Marfim nos primeiros meses de 2024.