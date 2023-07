Rui Vitória firme na seleção do Egito: não pensa na Arábia Saudita

Treinador português foi dado como estando a caminho do Al Ahli, mas desmentiu essa possibilidade ao nosso jornal

Rui Vitória está totalmente focado na seleção do Egito e uma saída neste momento para o futebol saudita está fora de questão, sabe O JOGO.

O técnico português, que está de férias em Portugal, foi apontado ao Al Ahli, emblema da Arábia Saudita que já tentou também contratar Marco Silva, mas desmentiu ao nosso jornal uma eventual saída.

Desde 2022 ao comando do Egito, com quem tem contrato, Rui Vitória tranquilizou os responsáveis da federação de futebol do país africano, revelando o seu compromisso com o projeto e dizendo-lhes que não vai sair.

Rui Vitória já treinou na Arábia Saudita, o Al Nassr, sagrando-se campeão em 2019.

O Al Ahli já contratou Édouard Mendy (ex-Chelsea), Firmino (ex-Liverpool), e está em vias de fechar as transferências de Saint-Maximin (Newcastle) e Mahrez (Manchester City), mas debate-se com problemas para preencher a vaga de treinador.