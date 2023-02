Rui Vitória encontra-se com António Costa: "Foi um bonito momento "

Atual selecionador do Egito esteve com o primeiro-ministro de Portugal. Antigo técnico do Benfica destacou "oportunidade rara para trocar ideias e perspetivas sobre temas tão importantes como a cultura egípcia, a cooperação internacional, e, claro, o desporto"

Rui Vitória, atual selecionador do Egito, encontrou-se com António Costa no aeroporto do Cairo. Nas redes sociais, o técnico português destacou a oportunidade como uma forma de discutir vários temas com o primeiro-ministro de Portugal, que está de regresso após a presença na Etiópia, para a 36.ª cimeira de chefes de Estado e de Governo da União Africana, e fez escala no Egito, onde se deu o encontro surpresa.

"Foi um bonito momento e uma oportunidade rara para trocar ideias e perspetivas sobre temas tão importantes como a cultura egípcia, a cooperação internacional, e, claro, o desporto! Acompanhados pela embaixadora de Portugal no Egito, Manuela Franco, tivemos uma conversa muito agradável que durou cerca de uma hora", referiu, na sua conta de Instagram.

