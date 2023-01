Rui Vitória e o primeiro impacto no Egito: "Só tenho coisas boas a dizer"

Rui Vitória começou há menos de meio ano uma aventura em África, depois de passagens por Arábia Saudita e Rússia. Pela primeira vez à frente de uma seleção, está feliz com o que encontrou e confiante que vai fazer vingar as suas ideias.

Como surgiu o convite para treinar o Egito? "Após conversas informais decidi ser selecionador do Egito porque é uma experiência nova. Faltava-me treinar uma seleção".

Assinou por quatro anos. Com que metas? "No futebol nunca há certezas se vamos cumprir o contrato, os resultados é que mandam. Cativou-me quererem um contrato de quatro anos. Depois temos as metas do apuramento para a CAN, para o Mundial. O Egito é uma seleção ambiciosa e são esses os dois grandes objetivos".