Rui Vitória e as dúvidas sobre o futebol na Arábia Saudita: "Na Europa não dependem de emoções"

Excerto de uma entrevista de Rui Vitória à publicação The Athletic no qual aborda o recente "boom" do futebol na Arábia Saudita

Rui Vitória sabe do que fala quando o assunto é a Arábia Saudita. Afinal, foi o treinador campeão pelo Al Nassr em 2018-19. Por isso não admira que tenha sido questionado, na entrevista ao site The Athletic, sobre o recente fenómeno de transferências famosas e milionárias para a Liga saudita.

"Quando o Cristiano Ronaldo foi para lá, houve um 'boom' e tiveram que trazer outros grandes jogadores. As propostas são muito altas e os jogadores fazem contas à vida, acabando por ir", disse. "Não vejo surpresa nenhuma na rapidez com que os jogadores estão a ir, dadas as quantias oferecidas", acrescentou.

O treinador português, atual selecionador da Egito, acredita por isso que a Arábia Saudita "terá uma liga forte", diz, antes de finalizar: "Mas, também tenho dúvidas". E concretiza. "Conheço a personalidade das pessoas de lá e a sua mentalidade pode mudar rapidamente. Agora estão muito motivados para investir, mas um dia podem mudar de ideias e parar esse investimento. Na Europa, as coisas são mais e melhor planeadas, na Europa os clubes não dependem de emoções".

