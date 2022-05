Rui Vitória e a ida para o estrangeiro: "Em Portugal treinámos um clube de enorme dimensão"

Técnico rumou aos sauditas do Al Nassr em 2018, naquela que foi a primeira experiência fora de Portugal

Rui Vitória concedeu esta terça-feira uma entrevista ao programa Wib & Cast, na qual abordou as razões que o levaram, em 2018, a abraçar o primeiro desafio fora de Portugal, nos sauditas do Al Nassr, onde conquistou uma Liga e uma Supertaça.

"Quando eu saí do Benfica pensei: 'Aqui em Portugal treinámos um clube de enorme dimensão, isto agora tem de se ir para o estrangeiro'. Primeiro não vamos negar que as condições que me foram propostas quando saí eram muito boas, quase aquela coisa de dizer que não podíamos recusar, depois também fomos numa de vamos conhecer o mundo. Foi essa procura de conhecer uma nova realidade, uma nova cultura que também me atraiu. Por último, ter a noção de que nós às vezes estamos aqui e pensamos que esta sala é muito bonita, mas também foi a única que vimos", justificou o antigo técnico do Benfica.

Rui Vitória falou também na hipótese de um dia assumir o comando técnico de uma seleção, mostrando interesse em que essa possibilidade se concretize.

"Em relação a seleções, é algo que já foi hipótese, quando surgiu o convite eu pensei que até podia ser interessante. Eu gosto de me meter, entre aspas, nas organizações dos clubes, de pensar como é que o jogador cresce, de falar com vários departamentos, mais do que ser treinador daquele equipa, portanto uma seleção era algo que até me aliciava", revelou.