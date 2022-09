Rui Vitória e a estreia positiva no comando do Egito: "Em 20 anos de carreira..."

No primeiro jogo do técnico português ao leme do Egito, a seleção africana bateu o Níger por 3-0.

A seleção do Egito venceu na sexta-feira a congénere do Níger por 3-0, num jogo particular que assinalou a estreia de Rui Vitória no comando técnico dos faraós.

Mohamed Salah, estrela do Liverpool, foi o grande protagonista do encontro, com dois golos marcados e Vitória, nas declarações pós-jogo, garantiu que o triunfo foi mais do que merecido.

"Este jogo representa o início de um novo desafio entre o treinador e os jogadores. Não estivemos a 100 por cento, mas estivemos bastante bem. Utilizamos as ideias que treinámos nos últimos cinco dias. Controlámos o jogo e a maior parte do desafio foi jogado no campo do adversário. Pressionámos e a Níger não teve hipóteses", analisou o técnico.

Vitória descartou as acusações do selecionador adversário sobre uma suposta imparcialidade do árbitro, aproveitando para salientar que chefiar a seleção de um país como o Egito é um desafio ímpar na sua carreira.

"Não tivemos ajuda do árbitro. Jogámos melhor e merecemos a vitória. Quando ele vir o jogo na televisão, a sua reação será diferente. Todas as intervenções foram corretas, onde é que ele nos ajudou? Sou o treinador de 120 milhões de egípcios, com 18 equipas e em 20 anos de carreira nunca estive nesta situação", concluiu.