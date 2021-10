Rui Vitória: "Demissão? Não podem fazer essas perguntas..."

Declarações do treinador do Spartak Moscovo após goleada sofrida com o Zenit, 7-1.

O Spartak Moscovo de Rui VItória foi goleado este domingo pelo Zenit, por 7-1. No final da partida, o treinador português foi questionado sobre uma possível demissão do clube russo, não ficando muito agradado com a pergunta.

"Não vou fazer comentários a perguntas sobre uma possível demissão. Não podem fazer essas perguntas", começou por dizer o antigo treinador do Benfica.

"Se tiverem alguma dúvida sobre o jogo, por favor perguntem. É um dia muito triste para nós. O adversário aproveitou todos os nossos erros. Não estivemos focados, foi isso que levou a este resultado. Admito que errei tanto como os jogadores", concluiu Rui Vitória.