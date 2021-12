Rui Vitória de saída do Spartak Moscovo: oficialização para breve

O Spartak Moscovo deve oficializar ainda hoje a saída de Rui Vitória do comando técnico.

A aventura de Rui Vitória enquanto treinador do Spartak Moscovo chegou ao fim. O português negociou a rescisão de contrato com os russos e a oficialização deverá ser feita ainda esta quarta-feira.

Embora tenha conseguido o apuramento para os oitavos de final da Liga Europa, com o primeiro lugar num grupo com Nápoles, Leicester e Légia Varsóvia, os moscovitas ocupam o nono lugar no campeonato e voltaram a perder na última jornada, frente ao Sochi, por 3-0.

Os adeptos do clube russo estiveram ao lado do técnico mesmo depois da última derrota, mas Direção escolheu outro caminho.