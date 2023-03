Rui Vitória convive com Vítor Pereira no Cairo e recebe carinho dos adeptos

Após triunfo sobre o Malaui, treinador português quebrou o jejum ao lado de Vítor Pereira, chefe dos árbitros da liga egípcia

Rui Vitória acaba de somar o quinto triunfo seguido ao comando do Egito, contra o Malaui, na fase de qualificação para a CAN'2023 (que foi adiada para janeiro de 2024), e no regresso ao Cairo conviveu com Vítor Pereira, chefe dos árbitros da federação do país, acabando por receber o carinho também dos adeptos.

O técnico português, em época de Ramadão na qual salienta que se junta aos povo egípcio, jantou na baixa do Cairo com a sua equipa técnica e Vítor Pereira.

"Depois de uma saborosa vitória, nada melhor do que uma refeição na baixa do Cairo, rodeado de amigos, nesta época de ramadão tão importante e na qual me junto ao povo egípcio", escreveu nas redes sociais.

