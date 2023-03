Rui Vitória congratula Salah: "Esta história brilhante ainda não acabou..."

Extremo egípcio tornou-se no maior goleador da história do Liverpool na Premier League, com 129 golos, e o selecionador daquele país reagiu ao recorde nas redes sociais.

Rui Vitória, selecionador do Egito, reagiu este domingo ao dia histórico de Mohamed Salah, que bisou na goleada do Liverpool ao Manchester United (7-0), tornando-se no melhor marcador da história dos reds na Premier League, com 129 golos, superando o anterior recorde de Robbie Fowler.

"Parabéns Mohamed Salah! Existem jogadores que nasceram para serem felizes e especialmente para fazerem os outros sorrir. Ser o melhor marcador de sempre do Liverpool [na Premier League] enche os egípcios de alegria e orgulho e este é um momento enorme para todos os jovens deste país. Mas esta história brilhante ainda não acabou...", escreveu no Instagram.